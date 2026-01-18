Atelier cirqu’en Familles Parent/bébé quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour
Atelier cirqu’en Familles Parent/bébé quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour samedi 24 janvier 2026.
Atelier cirqu’en Familles Parent/bébé
quartier de la plaine AFCA Aire-sur-l’Adour Landes
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
L’AFCA propose un atelier Cirqu’en famille parent/bébé (de 6 à 36 mois) 1 samedi par mois de 9h45 à 10h30, jeux, éveil et motricité par le biais des arts du cirque.
Sur inscription Places limitées
Atelier 2€/séance/duo (+cotisation FFEC et AFCA obligatoires)
tel 05.58.71.66.94
Mail direction@afca-cirqueadapte.net
Adresse Quartier de la Plaine Aire/Adour .
quartier de la plaine AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
