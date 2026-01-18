Atelier cirqu’en Familles Parent/bébé quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour

Atelier cirqu’en Familles Parent/bébé

quartier de la plaine AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’AFCA propose un atelier Cirqu’en famille parent/bébé (de 6 à 36 mois) 1 samedi par mois de 9h45 à 10h30, jeux, éveil et motricité par le biais des arts du cirque.

Sur inscription Places limitées

Atelier 2€/séance/duo (+cotisation FFEC et AFCA obligatoires)

tel 05.58.71.66.94

Mail direction@afca-cirqueadapte.net

Adresse Quartier de la Plaine Aire/Adour .

