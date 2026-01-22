Atelier cirqu’en Familles Parent/enfant quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour

Atelier cirqu’en Familles Parent/enfant

quartier de la plaine Chapiteau de l'AFCA Aire-sur-l'Adour Landes

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Les Ateliers Cirqu’en Famille continuent en 2026 !Pour les bébés de 6 à 36 mois et enfants de 3,5 ans à 6 ans, avec leurs parents et/ou grands parents. Le premier est le samedi 24 janvier, sous le chapiteau de l’AFCA (chauffé!)

Atelier 2€/séance/duo (+cotisation FFEC et AFCA obligatoires)

tel 05.58.71.66.94

Mail direction@afca-cirqueadapte.net

Adresse Quartier de la Plaine Aire/Adour .

