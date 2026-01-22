Atelier cirqu’en Familles Parent/enfant quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour
Atelier cirqu’en Familles Parent/enfant quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour samedi 24 janvier 2026.
Atelier cirqu’en Familles Parent/enfant
quartier de la plaine Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les Ateliers Cirqu’en Famille continuent en 2026 !Pour les bébés de 6 à 36 mois et enfants de 3,5 ans à 6 ans, avec leurs parents et/ou grands parents. Le premier est le samedi 24 janvier, sous le chapiteau de l’AFCA (chauffé!)
Atelier 2€/séance/duo (+cotisation FFEC et AFCA obligatoires)
tel 05.58.71.66.94
Mail direction@afca-cirqueadapte.net
Adresse Quartier de la Plaine Aire/Adour .
quartier de la plaine Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier cirqu’en Familles Parent/enfant Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-20 par Tourisme Aire Eugénie