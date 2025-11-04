ATELIER CITOYEN DANS QUELLE SOCIÉTÉ AIMERIEZ-VOUS VIVRE EN 2050 ? Saint-André-de-Sangonis

ATELIER CITOYEN DANS QUELLE SOCIÉTÉ AIMERIEZ-VOUS VIVRE EN 2050 ?

1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Venez partager votre vision idéale pour la société française du futur.

Vos idées viendront nourrir des recommandations qui seront remises au Gouvernement et au Parlement.

Pour un modèle de société soutenable, durable et inclusive à l’horizon 2050” en partenariat avec le CoDev Pays Coeurs d’Hérault, le CESE et les associations Saint-André Actions Citoyennes & Ecojarvi

Pour un modèle de société soutenable, durable et inclusive à l’horizon 2050” en partenariat avec le CoDev Pays Coeurs d’Hérault, le CESE et les associations Saint-André Actions Citoyennes & Ecojarvi.

Ouvert à toutes et tous Collation offerte Garderie sur réservation sas.actionscitoyennes@gmail.com 07 69 39 54 56 .

1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

Come and share your ideal vision of the French company of the future.

Your ideas will feed into recommendations to be submitted to the Government and Parliament.

For a model of society that is sustainable, durable and inclusive by 2050? in partnership with CoDev Pays Coeurs d?Hérault, the CESE and the associations Saint-André Actions Citoyennes & Ecojarvi

German :

Kommen Sie und teilen Sie Ihre ideale Vision für die französische Gesellschaft der Zukunft.

Ihre Ideen werden in Empfehlungen einfließen, die der Regierung und dem Parlament vorgelegt werden.

Für ein nachhaltiges, dauerhaftes und integratives Gesellschaftsmodell bis 2050? in Partnerschaft mit dem CoDev Pays Coeurs d’Hérault, dem CESE und den Vereinen Saint-André Actions Citoyennes & Ecojarvi

Italiano :

Venite a condividere la vostra visione ideale della società francese del futuro.

Le vostre idee confluiranno in raccomandazioni che saranno presentate al Governo e al Parlamento.

Per un modello di società sostenibile, durevole e inclusivo entro il 2050? in collaborazione con CoDev Pays Coeurs d’Hérault, il CESE e le associazioni Saint-André Actions Citoyennes ed Ecojarvi

Espanol :

Venga y comparta su visión ideal de la sociedad francesa del futuro.

Sus ideas alimentarán las recomendaciones que se presentarán al Gobierno y al Parlamento.

Por un modelo de sociedad sostenible, duradero e integrador de aquí a 2050… en colaboración con CoDev Pays Coeurs d’Hérault, el CESE y las asociaciones Saint-André Actions Citoyennes y Ecojarvi

