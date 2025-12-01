Atelier Citoyen : L’affirmation des croyances religieuses a-t-elle des limites ? Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Atelier Citoyen : L’affirmation des croyances religieuses a-t-elle des limites ? Patronage Laïque Jules Vallès Paris lundi 15 décembre 2025.

Le patronage laïque Jules Vallès, en partenariat avec l’UFAL (L’union des familles laïques) vous propose un lundi par mois un atelier citoyen. L’occasion de mener des moments de réflexions et de partages pour les jeunes (et les moins jeunes !) autour des sujets d’actualité, de la laïcité et des valeurs de la République.

En partenariat avec l’Union des familles laïques. Atelier animé par Monique Vézinet (UFAL)

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre sur réservation

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/atelier-citoyen-laffirmation-des-croyances-religieuses-a-t-elle-des-limites-1 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr