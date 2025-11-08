Atelier citoyen Quelle place pour la parole des citoyens dans les instances démocratiques ? Médiathèque l’Atelier Plouescat
Atelier citoyen Quelle place pour la parole des citoyens dans les instances démocratiques ?
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Au travers de cet atelier, le Conseil de Développement souhaite ainsi recueillir la vision des habitantes et habitants à la fois sur l’avenir souhaité, et sur leurs attentes vis-à-vis du Conseil de Développement pour y parvenir. La thématique choisie est Préserver le régime démocratique et la place de la société civile . Venez échanger, débattre et apportez vos idées !
Proposé par le Conseil de Développement du Pays de Morlaix.
Atelier gratuit, Inscription nécessaire avant le vendredi 07 novembre à midi.
En envoyant un mail codev.bureau@paysdemorlaix.com ou via le lien suivant https://www.notion.so/cdpm/Formulaire-d-inscription-24c156d96ac6805588d4e558aa678d9c?source=copy_link .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
