Atelier citoyen Quelle place pour la parole des citoyens dans les instances démocratiques ? Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier citoyen Quelle place pour la parole des citoyens dans les instances démocratiques ?

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Au travers de cet atelier, le Conseil de Développement souhaite ainsi recueillir la vision des habitantes et habitants à la fois sur l’avenir souhaité, et sur leurs attentes vis-à-vis du Conseil de Développement pour y parvenir. La thématique choisie est Préserver le régime démocratique et la place de la société civile . Venez échanger, débattre et apportez vos idées !

Proposé par le Conseil de Développement du Pays de Morlaix.

Atelier gratuit, Inscription nécessaire avant le vendredi 07 novembre à midi.

En envoyant un mail codev.bureau@paysdemorlaix.com ou via le lien suivant https://www.notion.so/cdpm/Formulaire-d-inscription-24c156d96ac6805588d4e558aa678d9c?source=copy_link .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

