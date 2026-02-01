Atelier Citoyen – Tout comprendre aux élections municipales La Maison des Canaux Paris

Logements, écoles, transports, pistes cyclables, espaces verts, aides, eau ou déchets… notre quotidien se décide en grande partie à la mairie – souvent sans qu’on s’en rende compte.

À quoi sert un maire au quotidien ? Qu’est-ce qui s’est joué lors des dernières municipales, et quels enjeux concrets pour nos villes à la prochaine élection ?

Un atelier participatif pour comprendre pourquoi l’échelon municipal est clé, et reprendre prise sur un moment politique qui nous concerne toutes et tous.

Pour qui ?

Pour celles et ceux qui :

Ont envie d’engagement citoyen,

Veulent comprendre avant d’agir,

Veulent recréer du lien et échanger sereinement,

Ou sont tout simplement curieux !

Comprendre et échanger, c’est le premier pas citoyen pour faire vivre la démocratie, ensemble.

Nos ateliers sont non-partisans et ouverts à tous.

Au programme :

Comprendre l’essentiel : le rôle de l’échelon municipal, le fonctionnement de l’élection, et ce que ça change dans notre quotidien

Lire l’actualité autrement : retour sur les dernières élections et sur les enjeux à venir dans nos villes, avec un focus sur Paris

Échanger pour apprendre ensemble : un dialogue à partir des étonnements de chacun, pour écouter, comprendre les points de vue, poser ses questions, et débattre sereinement ! (participation 100% volontaire, aucune prise de parole obligatoire)

…pour celles et ceux qui le souhaitent : un mini-quiz ludique et personnalisé pour mieux se situer

Le mardi 17 février 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

L’atelier vous est proposé avec un tarif libre et conscient.

Public adultes.

La Maison des Canaux 6, quai de Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/






