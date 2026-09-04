Informations pratiques

Altkirch

Atelier Citoyenneté: « Si J’étais… » Et Décryptage d’images

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 08:00:00

fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Un atelier accessible à partir de 12 ans.

Deux ateliers et outils d’animation ludiques nés des travaux des membres du Conseil de développement d’Alsace, instance de participation citoyenne de la Collectivité européenne d’Alsace.

Ils ont été conçus en partenariat avec les services de la collectivité à l’issue de premiers travaux de réflexion sur la reconnexion « citoyens – élus ». Au choix, deux ateliers participatifs et immersifs pour soit : incarner des rôles (citoyens, élus, journalistes…) et scénariser les mécanismes de politiques publiques avec les enjeux et contraintes qui peuvent surgir pour décider d’une action et la justifier ou l’expliquer ; ou alors décrypter des images ou une information sur un projet fictif en lien avec une politique publique, un évènement.

Des animations ludiques qui éveillent la curiosité, informent et font émerger des solutions aujourd’hui pour demain. 0 .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 74 info@radio-quetsch.eu

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English :

A workshop open to participants %E0 aged 12 and older.

L’événement Atelier Citoyenneté: « Si J’étais… » Et Décryptage d’images Altkirch a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sundgau