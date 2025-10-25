Atelier Citrouille au Valhalla ! Le Valhalla Ifs

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Le samedi 25 octobre 2025, le Valhalla à Ifs invite les enfants et leurs familles à plonger dans l’ambiance d’Halloween à travers un atelier de creusage de citrouilles convivial et créatif.

Cet après-midi ludique est l’occasion parfaite de célébrer l’automne tout en s’amusant, au cœur d’une atmosphère chaleureuse et festive.

Chaque enfant pourra créer et décorer sa propre citrouille. La matériel est fourni, mais si vous avez des outils de creusage n’hésitez pas à les ramener.

Des activités manuelles seront également proposées, suivies d’un goûter comprenant gâteau, bonbons et boissons.

Chaque participant repartira avec sa citrouille personnalisée et un diplôme du “Maître Sculpteur de Citrouille”.

L’atelier et accessible à partir de 4 ans et ouvert aux grands enfants qui souhaitent partager ce moment de création en famille.

Les places sont limitées et l’inscription se fait sur réservation en amont.

Une activité familiale idéale pour célébrer Halloween en Normandie, entre rires, créativité et traditions d’automne. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Atelier Citrouille au Valhalla !

On Saturday, October 25, 2025, Valhalla in Ifs invites children and their families to get into the Halloween spirit with a friendly and creative pumpkin-digging workshop.

German : Atelier Citrouille au Valhalla !

Am Samstag, den 25. Oktober 2025, lädt das Walhalla in Ifs Kinder und ihre Familien dazu ein, mit einem geselligen und kreativen Kürbisaushöhlungs-Workshop in Halloween-Stimmung zu kommen.

Italiano :

Sabato 25 ottobre 2025, Valhalla in Ifs invita i bambini e le loro famiglie a entrare nello spirito di Halloween con un divertente e creativo laboratorio di scavatura di zucche.

Espanol :

El sábado 25 de octubre de 2025, Valhalla en Ifs invita a los niños y a sus familias a entrar en el espíritu de Halloween con un divertido y creativo taller de excavación de calabazas.

