Atelier citrouille de Halloween Meung-sur-Loire

Salle des associations Meung-sur-Loire Loiret

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Décorer une citrouille effrayante avec Un coup de Meung pour la planète !

L’association Un coup de Meung pour la planète propose un atelier citrouilles d’Halloween, mercredi 29 octobre à la salle des associations de Meung-sur-Loire. L’occasion également de partager un délicieux goûter !

Ouvert à tous à partir de 7 ans (ou accompagné d’un adulte pour les plus petits).

Tarif 8€ (citrouille et goûter inclus)

Inscriptions jusqu’au 22 octobre au 07 83 87 46 15 .

Salle des associations Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 87 46 15

English :

Decorate a spooky pumpkin with Un coup de Meung pour la planète!

German :

Dekorieren Sie einen gruseligen Kürbis mit Un coup de Meung pour la planète!

Italiano :

Decorate una zucca spaventosa con Un coup de Meung pour la planète!

Espanol :

¡Decora una calabaza terrorífica con Un coup de Meung pour la planète!

