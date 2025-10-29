Atelier citrouille de Halloween Meung-sur-Loire
Atelier citrouille de Halloween Meung-sur-Loire mercredi 29 octobre 2025.
Atelier citrouille de Halloween
Salle des associations Meung-sur-Loire Loiret
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
Décorer une citrouille effrayante avec Un coup de Meung pour la planète !
L’association Un coup de Meung pour la planète propose un atelier citrouilles d’Halloween, mercredi 29 octobre à la salle des associations de Meung-sur-Loire. L’occasion également de partager un délicieux goûter !
Ouvert à tous à partir de 7 ans (ou accompagné d’un adulte pour les plus petits).
Tarif 8€ (citrouille et goûter inclus)
Inscriptions jusqu’au 22 octobre au 07 83 87 46 15 .
Salle des associations Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 87 46 15
English :
Decorate a spooky pumpkin with Un coup de Meung pour la planète!
German :
Dekorieren Sie einen gruseligen Kürbis mit Un coup de Meung pour la planète!
Italiano :
Decorate una zucca spaventosa con Un coup de Meung pour la planète!
Espanol :
¡Decora una calabaza terrorífica con Un coup de Meung pour la planète!
