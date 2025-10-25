Atelier citrouille en récup La Tambouille Préfailles

Atelier citrouille en récup La Tambouille Préfailles samedi 25 octobre 2025.

Atelier citrouille en récup

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 16:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Pas besoin de potager pour avoir ta citrouille mais juste un peu de récup’ et d’imagination et abracadabra, le tour est joué !

Le jour tant redouté d’Halloween arrive bientôt et tout le monde veut sa citrouille pour décorer sa maison et ambiancer cette soirée particulière.

Mais comment faire si on en a pas ?

Pas de panique car avec un brin d’imagination et de choses à la maison, on y arrive forcément !

Pour cela, rdv à l’épicerie de la Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier créatif et écologique spécial automne.

Pourquoi participer ?

Stimuler la créativité

Valoriser la récupération et donner une seconde vie aux objets

Partager un moment ludique et convivial en famille

Repartir avec une décoration originale et personnalisée

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Ramener si possible une paire de chaussettes grise, orange, ou rouge ou beige

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Un Halloween sans vraie citrouille… ? Et bien même pas peur avec les Ateliers de Maia sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Pornic. .

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English :

You don’t need a vegetable garden to have your own pumpkin, just a little salvaging and imagination, and abracadabra!

German :

Du brauchst keinen Gemüsegarten, um einen Kürbis zu züchten, sondern nur ein bisschen Schrott und Fantasie, und schon kann es losgehen!

Italiano :

Non serve un orto per coltivare la propria zucca, basta un po’ di recupero e di fantasia, e abracadabra, ecco fatto!

Espanol :

No necesitas un huerto para cultivar tu propia calabaza, sólo un poco de rebusca e imaginación, y abracadabra, ¡ya está!

L’événement Atelier citrouille en récup Préfailles a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic