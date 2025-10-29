Atelier citrouille fleurie Florivore Le Bugue

Atelier citrouille fleurie

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne

Atelier Citrouille fleurie !

Apprenez pas à pas à confectionner une citrouille décorée de fleurs de saison et repartez avec votre création unique. Elle vous plongera dans une ambiance automnale.

Matériel fourni et petit goûter inclus. A partir de 6 ans

Sur réservation .

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com

English : Atelier citrouille fleurie

Pumpkin blossom workshop!

Learn step-by-step how to make a pumpkin decorated with seasonal flowers, and leave with your own unique creation. Materials provided and snack included. Ages 6 and up

On reservation

German : Atelier citrouille fleurie

Workshop Blühender Kürbis!

Lernen Sie Schritt für Schritt, wie man einen mit Blumen der Saison geschmückten Kürbis herstellt und nehmen Sie Ihre einzigartige Kreation mit nach Hause. Material wird gestellt und ein kleiner Snack ist inbegriffen. Ab 6 Jahren

Auf Reservierung

Italiano :

Laboratorio sui fiori di zucca!

Imparate passo dopo passo a realizzare una zucca decorata con fiori di stagione e lasciate la vostra creazione unica. Materiale fornito e merenda inclusa. Dai 6 anni in su

Solo su prenotazione

Espanol : Atelier citrouille fleurie

Taller de flores de calabaza

Aprende paso a paso cómo hacer una calabaza decorada con flores de temporada y sal con tu propia creación única. Materiales proporcionados y merienda incluida. A partir de 6 años

Sólo con reserva

