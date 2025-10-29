Atelier citrouille fleurie Florivore Le Bugue
Atelier citrouille fleurie Florivore Le Bugue mercredi 29 octobre 2025.
Atelier citrouille fleurie
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Atelier Citrouille fleurie !
Apprenez pas à pas à confectionner une citrouille décorée de fleurs de saison et repartez avec votre création unique. Elle vous plongera dans une ambiance automnale.
Matériel fourni et petit goûter inclus. A partir de 6 ans
Sur réservation .
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com
English : Atelier citrouille fleurie
Pumpkin blossom workshop!
Learn step-by-step how to make a pumpkin decorated with seasonal flowers, and leave with your own unique creation. Materials provided and snack included. Ages 6 and up
On reservation
German : Atelier citrouille fleurie
Workshop Blühender Kürbis!
Lernen Sie Schritt für Schritt, wie man einen mit Blumen der Saison geschmückten Kürbis herstellt und nehmen Sie Ihre einzigartige Kreation mit nach Hause. Material wird gestellt und ein kleiner Snack ist inbegriffen. Ab 6 Jahren
Auf Reservierung
Italiano :
Laboratorio sui fiori di zucca!
Imparate passo dopo passo a realizzare una zucca decorata con fiori di stagione e lasciate la vostra creazione unica. Materiale fornito e merenda inclusa. Dai 6 anni in su
Solo su prenotazione
Espanol : Atelier citrouille fleurie
Taller de flores de calabaza
Aprende paso a paso cómo hacer una calabaza decorada con flores de temporada y sal con tu propia creación única. Materiales proporcionados y merienda incluida. A partir de 6 años
Sólo con reserva
