Atelier citrouille Lillebonne

Atelier citrouille Lillebonne mercredi 22 octobre 2025.

Atelier citrouille

Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Viens préparer Halloween en famille au théâtre romain de Lillebonne en découpant et creusant ta citrouille.

Tarif 5 € .

Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr

English : Atelier citrouille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier citrouille Lillebonne a été mis à jour le 2025-10-17 par Seine-Maritime Attractivité