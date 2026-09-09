AGENDA · Breteil
Atelier Citrouilles en Fleurs Breteil
mercredi 28 octobre 2026 · Breteil
Informations pratiques
Breteil
Atelier Citrouilles en Fleurs
1 Lieu-dit La Riolais Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:00:00
fin : 2026-10-28 19:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Le 28 octobre de 18h à 19h30, La Fabrik à Fleurs de Breteil vous propose un atelier Citrouilles en fleurs séchées/fraîches.
Possibilité en duo parent/enfants.
Payant. .
1 Lieu-dit La Riolais Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Atelier Citrouilles en Fleurs Breteil a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté
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