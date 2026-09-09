Informations pratiques

Breteil

Atelier Citrouilles en Fleurs

1 Lieu-dit La Riolais Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 18:00:00

fin : 2026-10-28 19:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Le 28 octobre de 18h à 19h30, La Fabrik à Fleurs de Breteil vous propose un atelier Citrouilles en fleurs séchées/fraîches.

Possibilité en duo parent/enfants.

Payant. .

1 Lieu-dit La Riolais Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Atelier Citrouilles en Fleurs Breteil a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté