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AGENDA · Breteil

Atelier Citrouilles en Fleurs Breteil

mercredi 28 octobre 2026 · Breteil

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Lieu-dit La Riolais
Ville
35160 Breteil
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Breteil

Atelier Citrouilles en Fleurs

1 Lieu-dit La Riolais Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:00:00
fin : 2026-10-28 19:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Le 28 octobre de 18h à 19h30, La Fabrik à Fleurs de Breteil vous propose un atelier Citrouilles en fleurs séchées/fraîches.
Possibilité en duo parent/enfants.
Payant.   .

1 Lieu-dit La Riolais Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Atelier Citrouilles en Fleurs Breteil a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté

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