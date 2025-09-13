Atelier Claude CEHES Les Journées Nationales des Artistes Nogent-le-Rotrou

Atelier Claude CEHES Les Journées Nationales des Artistes Nogent-le-Rotrou samedi 13 septembre 2025.

25 Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Rdv avec une grande sculptrice pendant les JNA, Journées Nationales des Artistes#1.

Pour l’occasion, Claude Cehes vous accueille durant ces 2 jours. Vous pourrez découvrir son remarquable travail artistique, de nombreuses fois récompensées.

13 sept. 11h-13h & 14h-19h

14 sept. 11h-13h & 14h-21h

Rdv avec une grande sculptrice pendant les Journées Nationales des Artistes#1.

La Maison des Artistes, association nationale des arts visuels forte de 25 000

membres, lance la première édition des Journées Nationales des Artistes (JNA)

2025, qui auront lieu les 13 et 14 septembre 2025 (journée de lancement à Paris le

12 septembre). Ces Journées permettront au grand public de rencontrer des artistes des arts visuels et graphiques dans un contact vivant sur tout le territoire, grâce à l’ouverture des ateliers d’artistes partout en France. Pour l’occasion, Claude Cehes vous ouvre les portes de son atelier. Vous pourrez ainsi découvrir son remarquable travail artistique, reconnu et de nombreuses fois récompensé. Quelques-unes de ses œuvres ornent aujourd’hui collèges et places publiques… .

25 Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire claude@cehes.site

English :

Rendezvous with a great sculptor during JNA, Journées Nationales des Artistes#1.

For the occasion, Claude Cehes welcomes you during these 2 days. Discover her remarkable, award-winning work.

sept. 13: 11am-1pm & 2pm-7pm

sept. 14: 11am-1pm & 2pm-9pm

German :

Treffen Sie sich mit einer großen Bildhauerin während der JNA, Journées Nationales des Artistes#1.

Zu diesem Anlass empfängt Sie Claude Cehes während dieser zwei Tage. Sie können ihre bemerkenswerte künstlerische Arbeit, die mehrfach ausgezeichnet wurde, kennenlernen.

13. Sept.: 11-13 Uhr & 14-19 Uhr

14. Sept.: 11-13 Uhr & 14-21 Uhr

Italiano :

Incontrate un grande scultore durante le JNA, Journées Nationales des Artistes#1.

Per l’occasione, Claude Cehes vi accoglie durante questi due giorni. Potrete scoprire il suo notevole lavoro artistico, vincitore di numerosi premi.

13 settembre: 11.00-13.00 e 14.00-19.00

14 settembre: 11.00-13.00 e 14.00-21.00

Espanol :

Conozca a un gran escultor durante las JNA, Journées Nationales des Artistes#1.

Para la ocasión, Claude Cehes le da la bienvenida durante estos 2 días. Podrá descubrir su notable obra artística, galardonada con numerosos premios.

13 de septiembre: de 11.00 a 13.00 h. y de 14.00 a 19.00 h

14 de septiembre: de 11.00 a 13.00 h. y de 14.00 a 21.00 h

L’événement Atelier Claude CEHES Les Journées Nationales des Artistes Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-08-24 par OTs DU PERCHE