Atelier climat > CIP EDF – Flamanville 27 juin 2025 13:30

Manche

Atelier climat > CIP EDF Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 13:30:00

fin : 2025-06-27 16:30:00

Date(s) :

2025-06-27

L’ EDF Odyssélec est bien plus qu’un simple espace. C’est un label qui incarne la transmission du patrimoine scientifique, technique et historique du Groupe EDF. Ensemble, construisons un avenir énergétique neutre en CO2, juste, innovant et durable.

Les vendredis sur inscription. A partir de 14 ans.

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 45 42 80 17 visiteredf-flamanville@edf.fr

English : Atelier climat > CIP EDF

The EDF Odysselec is much more than just a space. It’s a label that embodies the transmission of the EDF Group’s scientific, technical and historical heritage. Together, let’s build a CO2-neutral, fair, innovative and sustainable energy future.

Fridays by appointment. Ages 14 and up.

German :

EDF Odyssélec ist viel mehr als nur ein Raum. Es ist ein Label, das die Vermittlung des wissenschaftlichen, technischen und historischen Erbes der EDF-Gruppe verkörpert. Lassen Sie uns gemeinsam eine CO2-neutrale, gerechte, innovative und nachhaltige Energiezukunft aufbauen.

Freitags nach Anmeldung. Ab 14 Jahren.

Italiano :

L’EDF Odyssélec è molto più di un semplice spazio. È un marchio che incarna la trasmissione del patrimonio scientifico, tecnico e storico del Gruppo EDF. Costruiamo insieme un futuro energetico a zero emissioni di CO2, equo, innovativo e sostenibile.

Venerdì, iscrizione obbligatoria. A partire dai 14 anni.

Espanol :

El EDF Odysselec es mucho más que un espacio. Es una etiqueta que encarna la transmisión del patrimonio científico, técnico e histórico del Grupo EDF. Juntos, construyamos un futuro energético neutro en emisiones de CO2, justo, innovador y sostenible.

Viernes, previa inscripción. A partir de 14 años.

