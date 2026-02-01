Atelier clin d’œil Souillac

Atelier clin d’œil

10 rue de la halle Souillac Lot

2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Atelier animé par Muriel Magnier, autour de l'artiste peintre post-impressionniste Henri Martin.

10 rue de la halle Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

Workshop led by Muriel Magnier, about the post-impressionist painter Henri Martin.

