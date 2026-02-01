Atelier clin d’œil Souillac
Atelier clin d’œil Souillac jeudi 19 février 2026.
Atelier clin d’œil
10 rue de la halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Atelier animé par Muriel Magnier, autour de l'artiste peintre post-impressionniste Henri Martin.
10 rue de la halle Souillac 46200 Lot Occitanie
English :
Workshop led by Muriel Magnier, about the post-impressionist painter Henri Martin.
