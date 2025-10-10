Atelier cloche fleuri Clères
Atelier cloche fleuri Clères vendredi 10 octobre 2025.
Atelier cloche fleuri
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Début : 2025-10-10 15:00:00
2025-10-10
Explorez l’art délicat de la création de cloches fleuries lors de cet atelier captivant.
Apprenez à sélectionner les fleurs et les feuillages, à les disposer avec soin sous une cloche en verre pour créer des compositions florales élégantes et poétiques qui illumineront votre intérieur de leur beauté intemporelle. .
English : Atelier cloche fleuri
