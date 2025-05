Atelier cloche fleurie – Clères, 6 juin 2025 18:30, Clères.

Seine-Maritime

Atelier cloche fleurie 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

L’atelier Boui-Boui vous accueil à explorez l’art délicat de la création de cloches fleuries lors de cet atelier captivant.

Apprenez à sélectionner les fleurs et les feuillages, à les disposer avec soin sous une cloche en verre pour créer des compositions florales élégantes et poétiques qui illumineront votre intérieur de leur beauté intemporelle.

23 Rue Marchepied de la Rivière

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier cloche fleurie

Atelier Boui-Boui welcomes you to explore the delicate art of creating flower bells in this captivating workshop.

Learn how to select flowers and foliage, and carefully arrange them under a glass cloche to create elegant, poetic floral arrangements that will illuminate your home with their timeless beauty.

German :

Das Atelier Boui-Boui heißt Sie herzlich willkommen, um in diesem spannenden Workshop die feine Kunst der Herstellung von Blumenglocken zu erkunden.

Lernen Sie, wie man Blumen und Blätter auswählt und sie sorgfältig unter einer Glasglocke arrangiert, um elegante und poetische Blumenarrangements zu schaffen, die Ihr Zuhause mit ihrer zeitlosen Schönheit erstrahlen lassen.

Italiano :

Il laboratorio Boui-Boui vi dà il benvenuto per esplorare la delicata arte di creare campane di fiori in questo accattivante workshop.

Imparate a selezionare fiori e fogliame e a disporli con cura sotto una campana di vetro per creare composizioni floreali eleganti e poetiche che illumineranno la vostra casa con la loro bellezza senza tempo.

Espanol :

El taller Boui-Boui le da la bienvenida para explorar el delicado arte de crear campanillas de flores en este cautivador taller.

Aprenda a seleccionar flores y follaje y a disponerlos cuidadosamente bajo una campana de cristal para crear elegantes y poéticos arreglos florales que iluminarán su hogar con su belleza atemporal.

