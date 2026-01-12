Atelier cloche fleurie Clères

Atelier cloche fleurie

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

2026-02-28

Explorez l’art délicat de la création de cloches fleuries lors de cet atelier captivant.

Apprenez à sélectionner les fleurs et les feuillages, à les disposer avec soin sous une cloche en verre pour créer des compositions florales élégantes et poétiques qui illumineront votre intérieur de leur beauté intemporelle. .

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

