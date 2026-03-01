Atelier cloche fleurie Clères
Atelier cloche fleurie Clères mercredi 25 mars 2026.
Atelier cloche fleurie
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 16:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Explorez l’art délicat de la création de cloches fleuries lors de cet atelier captivant.
Apprenez à sélectionner les fleurs et les feuillages, à les disposer avec soin sous une cloche en verre pour créer des compositions florales élégantes et poétiques qui illumineront votre intérieur de leur beauté intemporelle. .
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com
