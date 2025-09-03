Atelier clown blanc, l’or noir de la langue et l’or blanc d’un geste La Station théâtre Louverné

Atelier clown blanc, l’or noir de la langue et l’or blanc d’un geste La Station théâtre Louverné lundi 20 avril 2026.

Atelier clown blanc, l’or noir de la langue et l’or blanc d’un geste La Station théâtre Louverné 20 – 24 avril 2026 Participation financière de 60 à 100€ selon quotient familial

5 matinées d’atelier autour du clown blanc pour tout public à partir de 13 ans

L’or noir de la langue et l’or blanc d’un geste

———————————————–

### Atelier clown blanc

### avec Jean Lambert-wild

Tout public à partir de 13 ans, limité à 15 participants

Après une présentation illustrée de l’histoire et de l’art du clown, ces temps de découvertes et d’explorations seront organisés autour d’exercices pratiques ayant pour objectif de comprendre corporellement les enjeux techniques du jeu clownesque. Nous étudierons pour cela quelques entrées clownesques afin de mieux appréhender l’énergie et le rythme nécessaires à la construction d’un rire élégant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-20T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T12:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/l-or-noir-de-la-langue-et-l-or-blanc-d-un-geste-atelier-du-20-au-24-avril-2026 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com https://passculture.app/lieu/4039

La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne