Atelier clown Du corps à la plume Place de la Mairie Coarraze

Atelier clown Du corps à la plume

Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Ce clown oiseau invite à créer des situations comiques à partir des codes de jeux du clown physique.

En écho, des ateliers seront proposés au public des centres de loisirs. .

Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Atelier clown Du corps à la plume

L’événement Atelier clown Du corps à la plume Coarraze a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay