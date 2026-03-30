Atelier clown Du corps à la plume Place de la Mairie Coarraze
Atelier clown Du corps à la plume Place de la Mairie Coarraze vendredi 17 avril 2026.
Atelier clown Du corps à la plume
Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Ce clown oiseau invite à créer des situations comiques à partir des codes de jeux du clown physique.
En écho, des ateliers seront proposés au public des centres de loisirs. .
Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Atelier clown Du corps à la plume
L’événement Atelier clown Du corps à la plume Coarraze a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay