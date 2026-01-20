Atelier Club Lecture Montbéliard

Atelier Club Lecture

18 Rue de Velotte Montbéliard

Début : 2026-03-23 18:00:00

fin : 2026-03-23 19:30:00

2026-03-23 2026-04-20 2026-05-11 2026-06-15

Passionnés et fidèles de la lecture, nous vous proposons

une réunion sympathique autour d’un bon livre

pour échanger, partager, discuter et nous enrichir

mutuellement de nos réflexions diverses.

Accessible à tous les amoureux de la lecture

Prévoir la lecture de l’ouvrage mentionné

Inscription Info Jeunes Montbéliard .

18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier Club Lecture

