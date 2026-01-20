Atelier Club Lecture Montbéliard
Atelier Club Lecture Montbéliard lundi 23 mars 2026.
Atelier Club Lecture
18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 18:00:00
fin : 2026-03-23 19:30:00
Date(s) :
2026-03-23 2026-04-20 2026-05-11 2026-06-15
Passionnés et fidèles de la lecture, nous vous proposons
une réunion sympathique autour d’un bon livre
pour échanger, partager, discuter et nous enrichir
mutuellement de nos réflexions diverses.
Accessible à tous les amoureux de la lecture
Prévoir la lecture de l’ouvrage mentionné
Inscription Info Jeunes Montbéliard .
18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 20 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Club Lecture
L’événement Atelier Club Lecture Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD