Atelier cocagne de pastel des teinturiers dès 7ans Muséum du Pastel Labège

Atelier cocagne de pastel des teinturiers dès 7ans Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Muséum du Pastel Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Prévoir des vêtements de protection (verdure!).

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Atelier de fabrication de cocagne, technique ancestrale de production de pigment à partir de la plante pastel des teinturiers. Au Moyen Âge, l’architecture de ses moulins et de ses séchoirs constituait des installations incontournables dans le « Triangle d’or du pastel ».

Sinon, comment aurait-on pu obtenir ce pigment pour teindre en bleu les tissus de la noblesse et de la royauté ?

Muséum du Pastel 629 rue Max Planck 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitania 05 62 88 01 82 http://www.terredepastel.com [{« type »: « email », « value »: « contact@terredepastel.com »}] Muséum de la Plante Pastel des Teinturiers, plante Emblématique du territoire Toulousain et Albigeois au Moyen Age, et unique élément naturel et européen pour teindre tous les tissus naturels. Muséum de son Histoire passée et Culture actuelle, source de pigment pour textile et de cosmétique pour ses vertus. Muséum au sein de l’atelier teinture accessible public, avec animations tout public. Accueil en FR GB ESP Parking Auto et Bus gare SNCF Labège-Innopole MétroB+Bus80 Près Péage Autoroutes 5min de la Cité de l’Espace

De la Plante à la Cocagne…façonnage de cet indispensable étape pour obtenir le pigment de la Plante Pastel dans le bain du Teinturier ! atelier enfant atelier musée

© Muséum du Pastel à Labège (31)