Atelier « Coccinelle, demoiselle » Hénin-Beaumont mercredi 20 août 2025.

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Découverte et atelier nature

Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle au revoir… Sous l’air de cette comptine, les enfants iront dans le jardin pédagogique d’Aquaterra à la rencontre de cet adorable insecte. Ils découvriront sa grande diversité et son utilité. L’animation se clôturera avec la réalisation d’une activité manuelle colorée. .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94

English :

Nature discovery and workshop

German :

Entdeckung und Workshop Natur

Italiano :

Scoperta della natura e laboratorio

Espanol :

Descubrimiento de la naturaleza y taller

