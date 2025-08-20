Atelier « Coccinelle, demoiselle » Hénin-Beaumont
Atelier « Coccinelle, demoiselle » Hénin-Beaumont mercredi 20 août 2025.
Atelier « Coccinelle, demoiselle »
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Découverte et atelier nature
Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle au revoir… Sous l’air de cette comptine, les enfants iront dans le jardin pédagogique d’Aquaterra à la rencontre de cet adorable insecte. Ils découvriront sa grande diversité et son utilité. L’animation se clôturera avec la réalisation d’une activité manuelle colorée. .
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94
English :
Nature discovery and workshop
German :
Entdeckung und Workshop Natur
Italiano :
Scoperta della natura e laboratorio
Espanol :
Descubrimiento de la naturaleza y taller
L’événement Atelier « Coccinelle, demoiselle » Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de Lens-Liévin