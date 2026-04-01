Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Cochon tirelire Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac

Atelier Cochon tirelire Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Le Pré aux Livres

Adresse : 14 Rue de la Fontaine

Ville : 44410 Assérac

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Assérac

Atelier Cochon tirelire

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Venez réaliser votre tirelire en forme de cochon lors d’un atelier dédié !   .

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 72 86  bibliotheque@asserac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Cochon tirelire Assérac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

À voir aussi à Assérac (Loire-Atlantique)