Atelier Cochon tirelire Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac

Assérac

Atelier Cochon tirelire

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez réaliser votre tirelire en forme de cochon lors d’un atelier dédié ! .

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 72 86 bibliotheque@asserac.fr

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English :

L’événement Atelier Cochon tirelire Assérac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44