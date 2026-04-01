Atelier Cochon tirelire Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac
Atelier Cochon tirelire Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac mercredi 22 avril 2026.
Assérac
Atelier Cochon tirelire
Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Venez réaliser votre tirelire en forme de cochon lors d’un atelier dédié ! .
Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 72 86 bibliotheque@asserac.fr
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English :
L’événement Atelier Cochon tirelire Assérac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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