Atelier Cocktail & Apéro Cognac Bertrand Domaine des Brissons de Laage Réaux sur Trèfle

Atelier Cocktail & Apéro Cognac Bertrand Domaine des Brissons de Laage Réaux sur Trèfle vendredi 17 octobre 2025.

Atelier Cocktail & Apéro Cognac Bertrand

Domaine des Brissons de Laage Bertrand Samuel et Thérèse Cognac Bertrand Domaine des Brissons de Laage Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Envie d’un début de week-end original ?

Rejoignez-nous pour un atelier convivial au Domaine Cognac Bertrand où vous apprendrez à réaliser un cocktail comme un pro, tout en profitant d’un apéro entre adultes !

.

Domaine des Brissons de Laage Bertrand Samuel et Thérèse Cognac Bertrand Domaine des Brissons de Laage Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 72 21 07 contact@cognac-bertrand.com

English :

Looking for an original way to start the weekend?

Join us for a convivial workshop at Domaine Cognac Bertrand, where you’ll learn how to make a cocktail like a pro, while enjoying an aperitif among adults!

German :

Lust auf einen originellen Start ins Wochenende?

Begleiten Sie uns zu einem geselligen Workshop auf der Domaine Cognac Bertrand, wo Sie lernen, wie man einen Cocktail wie ein Profi zubereitet, und dabei einen Aperitif unter Erwachsenen genießen können!

Italiano :

Cercate un modo originale per iniziare il weekend?

Unitevi a noi in un simpatico workshop al Domaine Cognac Bertrand, dove potrete imparare a preparare un cocktail come un professionista, gustando un aperitivo con i vostri amici adulti!

Espanol :

¿Busca una forma original de empezar el fin de semana?

Acompáñenos en un simpático taller en el Domaine Cognac Bertrand donde podrá aprender a preparar un cóctel como un profesional, ¡mientras disfruta de un aperitivo con sus amigos mayores!

L’événement Atelier Cocktail & Apéro Cognac Bertrand Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2025-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac