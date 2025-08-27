Atelier cocktail au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne
Atelier cocktail au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne mercredi 27 août 2025.
Atelier cocktail au Moma Kitchen
Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27
fin : 2025-08-27
Date(s) :
2025-08-27
Envie de devenir un as du shaker? Réveille le Tom Cruise qui est en toi et participe à nos ateliers mixologie!
Le Moma Kitchen vous propose un atelier d’1h30 avec un barman professionnel. Présentation du matériel et des alcools, élaboration des cocktails suivi d’une dégustation accomapgnée de tapas. Inscription au bar ou en envoyant un email à aurelie@momakitchen.fr. Seul, entre amis, en familles ou entre collègues, viens assister à nos ateliers les 24 et 31 juillet prochains. .
Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 15 90 50 aurelie@momakitchen.fr
English : Atelier cocktail au Moma Kitchen
German : Atelier cocktail au Moma Kitchen
Italiano :
Espanol : Atelier cocktail au Moma Kitchen
L’événement Atelier cocktail au Moma Kitchen Bayonne a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bayonne