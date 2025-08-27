Atelier cocktail au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Envie de devenir un as du shaker? Réveille le Tom Cruise qui est en toi et participe à nos ateliers mixologie!

Le Moma Kitchen vous propose un atelier d’1h30 avec un barman professionnel. Présentation du matériel et des alcools, élaboration des cocktails suivi d’une dégustation accomapgnée de tapas. Inscription au bar ou en envoyant un email à aurelie@momakitchen.fr. Seul, entre amis, en familles ou entre collègues, viens assister à nos ateliers les 24 et 31 juillet prochains. .

+33 5 59 15 90 56 aurelie@momakitchen.fr

