Atelier « Cocktail autour de la vodka, du gin et du Cointreau » La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac

Atelier « Cocktail autour de la vodka, du gin et du Cointreau » La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac dimanche 12 octobre 2025.

Atelier « Cocktail autour de la vodka, du gin et du Cointreau »

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le Restaurant La Table du Saint-Christophe vous propose un atelier création de cocktails.

L’atelier cocktail

En compagnie de notre barman, présentation de l’histoire du bar et de la mixologie, découverte du matériel et des techniques du bar, création de 3 cocktails autour de la vodka, du gin et du Cointreau.

Durée :

2h

Informations et réservation

Réservation obligatoire au 02 40 62 40 00 ou à reception@st-christophe.com. Atelier limité à 10 places.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier « Cocktail autour de la vodka, du gin et du Cointreau » La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44