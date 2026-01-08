ATELIER COCKTAIL AUTOUR DU RHUM ET DU WHISKY Montpellier

ATELIER COCKTAIL AUTOUR DU RHUM ET DU WHISKY

Le Vendredi 13 mars à 19h30, venez participer à notre atelier cocktail ! Avec une initiation aux rhums et aux whiskys pour découvrir les univers de Bumbu et The Deacon, puis créez et dégustez votre propre cocktail sur place.

Places limitées à 15, au prix de 15€/personne, réservez vite pour ne pas manquer cette soirée et l’occasion d’en apprendre davantage sur les cocktails !

Alors n’attendez plus et réservez votre place pour le samedi 14 mars sur le site Internet .

English :

On Friday March 13 at 7.30pm, join us for our cocktail workshop! With an introduction to rums and whiskies to discover the worlds of Bumbu and The Deacon, then create and taste your own cocktail on the spot.

