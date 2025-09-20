ATELIER COCKTAIL DANS LES JARDINS DU CHATEAU DEPAZ Distillerie Depaz Saint-Pierre

Nombre de places limitées – réservation sur BIzouk: https://www.bizouk.com/?region=martinique

Devenez le temps de deux créneaux l’apprenti d’un maître du shaker. Vous découvrirez l’art délicat de marier les rhums Depaz à des saveurs fraîches et aromatiques pour créer des cocktails à votre goût. Dans le cadre enchanteur du jardin du château, chaque geste se transforme en un voyage des sens.

Distillerie Depaz Habitation La Montagne, Saint-Pierre 97250, Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 13 14 http://www.depaz.fr Située sur le flanc de la montagne Pelée, le domaine Depaz comprend un musée, la distillerie l’habitation Château Depaz (bâtiment unique en Martinique construit en 1917 et 1922), Le Moulin à Cannes ou La case à Louisette pour se restaurer, la boutique qui propose la dégustation.

