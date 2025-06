Atelier cocktail Gin Grand Nez Spirits Nérac 25 juin 2025 16:00

2025-06-25 16:00:00

2025-08-06 17:00:00

2025-06-25

2025-06-27

2025-07-02

2025-07-04

2025-07-09

2025-07-11

2025-07-16

2025-07-18

2025-07-23

2025-07-25

2025-07-30

2025-08-01

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-13

2025-08-15

Le Gin du Grand Nez Spirits propose chaque mercredi et vendredi un atelier de mixologie et de dégustation. « Parce qu’un bon cocktail ne s’improvise pas. Repartez avec votre tablier de mixologue et le savoir faire pour shaker comme un pro. »

Des visites découverte de l’univers du gin Grand Nez Spirits sont aussi disponibles. .

970, route d’Agen

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 35 93 71 contact@dugrandnez.fr

