Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût rue Aimé Richard Segonzac

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-07 10:15:00
fin : 2026-02-07 11:15:00

2026-02-07

Pour votre plaisir et celui de vos amis, Cédric BOUTEILLER, Mixologue de la Maison Rémy Martin, vous accompagnera dans la réalisation et la dégustation de cocktails bien équilibrés.
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04  srgcognac@gmail.com

English : Rémy Martin cocktail workshop | Remarkable Taste Sites

For your pleasure and that of your friends, Cédric BOUTEILLER, Mixologist at Maison Rémy Martin, will guide you in the creation and tasting of well-balanced cocktails.

