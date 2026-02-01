Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût rue Aimé Richard Segonzac

Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:15:00

fin : 2026-02-07 11:15:00

Date(s) :

2026-02-07

Pour votre plaisir et celui de vos amis, Cédric BOUTEILLER, Mixologue de la Maison Rémy Martin, vous accompagnera dans la réalisation et la dégustation de cocktails bien équilibrés.

.

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rémy Martin cocktail workshop | Remarkable Taste Sites

For your pleasure and that of your friends, Cédric BOUTEILLER, Mixologist at Maison Rémy Martin, will guide you in the creation and tasting of well-balanced cocktails.

L’événement Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût Segonzac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac