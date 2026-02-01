Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût rue Aimé Richard Segonzac
Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût rue Aimé Richard Segonzac samedi 7 février 2026.
Atelier cocktail Rémy Martin | Sites remarquables du goût
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:15:00
fin : 2026-02-07 11:15:00
Date(s) :
2026-02-07
Pour votre plaisir et celui de vos amis, Cédric BOUTEILLER, Mixologue de la Maison Rémy Martin, vous accompagnera dans la réalisation et la dégustation de cocktails bien équilibrés.
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com
English : Rémy Martin cocktail workshop | Remarkable Taste Sites
For your pleasure and that of your friends, Cédric BOUTEILLER, Mixologist at Maison Rémy Martin, will guide you in the creation and tasting of well-balanced cocktails.
