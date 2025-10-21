Atelier « Cocktail sans alcool » Saveurs d’octobre La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac

Atelier « Cocktail sans alcool » Saveurs d’octobre La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac mardi 21 octobre 2025.

Atelier « Cocktail sans alcool » Saveurs d’octobre

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le Restaurant La Table du Saint-Christophe vous propose un atelier cocktail sans alcool pour les Petits Gourmands.

L’atelier cocktail sans alccol

En compagnie de notre barman, quizz sur les cocktails sans alcool, découverte du matériel et des techniques du bar, création de 3 cocktails sans alcool.

Durée :

1h

Informations et réservation

Réservation obligatoire au 02 40 62 40 00 ou à reception@st-christophe.com. Atelier limité à 10 enfants.

Enfants de 5 à 10 ans.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

