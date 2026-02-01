Atelier cocktail spécial Saint Valentin Côté Campagne La Souterraine

Côté Campagne 4 avenue de la République La Souterraine Creuse

ASolo ou duo, découvrez les cocktails de Cupidon !
Le vendredi 13 février, rejoignez Cyp’Event x Côté Campagne pour un atelier cocktails spécial Saint-Valentin, festif, élégant et convivial.
Profitez de la date superstitieuse du Vendredi 13 pour vous porter chance lors du jeu de Cupidon ! (Cadeau à gagner durant chaque session)
Apprenez à réaliser 2 cocktails (et dégustez les !), partagez un bon moment et célébrez la fête de l’amour… à votre façon.
Côté Campagne La Souterraine
2 sessions de 1h30 18h & 20h
39€ personne 10 places par session
Réservation en message privé ou au 06 65 40 33 15   .

Côté Campagne 4 avenue de la République La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 40 33 15 

