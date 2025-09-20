Atelier cocktails à la distillerie spécial journée du patrimoine Site de production Distilleries et Domaines de Provence Forcalquier

Atelier cocktails à la distillerie spécial journée du patrimoine Site de production Distilleries et Domaines de Provence Forcalquier samedi 20 septembre 2025.

Atelier cocktails à la distillerie spécial journée du patrimoine

Site de production Distilleries et Domaines de Provence 479 Z.A. Les Chalus Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, devenez mixologue avec Thomas, chef barman du Verre à Mélange. Il vous guidera pour réaliser deux cocktails avec les produits de la distillerie. Une expérience riche et conviviale à ne pas manquer !

Site de production Distilleries et Domaines de Provence 479 Z.A. Les Chalus Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 75 80 reservation@distilleries-provence.com

English :

On the occasion of Heritage Days, become a mixologist with Thomas, head bartender at Le Verre à Mélange. He’ll guide you through two cocktails using products from the distillery. A rich and convivial experience not to be missed!

German :

Werden Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes mit Thomas, dem Chef-Barkeeper von Le Verre à Mélange, zum Mixologen. Er wird Sie anleiten, zwei Cocktails mit den Produkten der Destillerie herzustellen. Eine reiche und gesellige Erfahrung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, diventate mixologist con Thomas, capo barman di Le Verre à Mélange. Vi guiderà nella preparazione di due cocktail con i prodotti della distilleria. Un’esperienza da non perdere!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, conviértase en coctelero con Thomas, barman jefe de Le Verre à Mélange. Le guiará a través de dos cócteles elaborados con productos de la destilería. Una experiencia que no se puede perder

