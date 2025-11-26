Atelier cocktails de Noël au Luciole Bar Luciole Cognac

Atelier cocktails de Noël au Luciole

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Atelier Cocktail un peu spécial !

C’est Noël au Luciole

Et quel meilleur moment pour apprendre à réaliser les grands classiques des fêtes ?

English :

Cocktail workshop with a twist!

It’s Christmas at the Luciole

And what better time to learn how to make classic holiday cocktails?

German :

Cocktail-Workshop der besonderen Art!

Es ist Weihnachten im Luciole

Und wann wäre ein besserer Zeitpunkt, um zu lernen, wie man die großen Klassiker der Festtage zubereitet?

Italiano :

Laboratorio di cocktail con un tocco di novità!

È Natale al Luciole

E quale momento migliore per imparare a preparare i grandi classici delle feste?

Espanol :

Taller de coctelería con un toque especial

Es Navidad en el Luciole

¿Y qué mejor momento para aprender a preparar los grandes clásicos festivos?

