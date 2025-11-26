Atelier cocktails de Noël au Luciole Bar Luciole Cognac
Atelier cocktails de Noël au Luciole Bar Luciole Cognac samedi 13 décembre 2025.
Atelier cocktails de Noël au Luciole
Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente
Atelier Cocktail un peu spécial !
C’est Noël au Luciole
Et quel meilleur moment pour apprendre à réaliser les grands classiques des fêtes ?
Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com
English :
Cocktail workshop with a twist!
It’s Christmas at the Luciole
And what better time to learn how to make classic holiday cocktails?
German :
Cocktail-Workshop der besonderen Art!
Es ist Weihnachten im Luciole
Und wann wäre ein besserer Zeitpunkt, um zu lernen, wie man die großen Klassiker der Festtage zubereitet?
Italiano :
Laboratorio di cocktail con un tocco di novità!
È Natale al Luciole
E quale momento migliore per imparare a preparare i grandi classici delle feste?
Espanol :
Taller de coctelería con un toque especial
Es Navidad en el Luciole
¿Y qué mejor momento para aprender a preparar los grandes clásicos festivos?
