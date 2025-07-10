Atelier Cocktails Distillerie Dourtan Distillerie Dourtan Plouescat

Distillerie Dourtan 4 Rue Charles Le Goffic Plouescat Finistère

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-08-07 19:30:00

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-19

La distillerie « Dourtan » (en breton « eau de feu ») vous propose un rdv pour apprendre les bases du cocktail (avec et sans alcool).

Sous la houlette de Jérémie, vous ne verrez plus vos apéros comme avant !

Le nombre de participants étant limité (8 personnes), la réservation est obligatoire.

Et si vous jouiez les panoramix à la distillerie ? .

