Atelier Cocktails Les Cocktails Roses Giffard GIFFARD Avrillé

GIFFARD Chemin du bocage za la violette Avrillé Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-10-08 18:30:00
fin : 2025-10-08 20:30:00
2025-10-08
Apprenez à réaliser vos cocktails! En famille ou entre amis venez découvrir l’art du cocktail et devenez un pro pour proposer des recettes sympas et originales. .
GIFFARD Chemin du bocage za la violette Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 tourisme@giffard.com
