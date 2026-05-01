Aurseulles

Atelier COCON Stop Motion à Saint Germain d’Ectot

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Chaque dernier mercredi du mois, les bénévoles du café ou notre médiatrice imaginent un nouveau rendez-vous convivial pour les familles. Les activités proposées varient selon les propositions et envies du moment.

Chaque dernier mercredi du mois, les bénévoles du café ou notre médiatrice imaginent un nouveau rendez-vous convivial pour les familles. Les activités proposées varient selon les propositions et envies du moment.

Pour ce mois de mai, Sarah, service civique au DOC, vous retrouve pour un atelier Stop Motion ! Chaque famille créera une courte animation à partir de photos prises pendant la séance.

Les enfants participants doivent être âgés de 5 ans minimum .

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles 14240 Calvados Normandie +33 2 31 96 61 45 mediation@le-doc.fr

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English : Atelier COCON Stop Motion à Saint Germain d’Ectot

Every last Wednesday of the month, the café’s volunteers or our mediator come up with a new family-friendly event. The activities on offer vary according to the suggestions and wishes of the moment.

L’événement Atelier COCON Stop Motion à Saint Germain d’Ectot Aurseulles a été mis à jour le 2026-04-28 par Calvados Attractivité