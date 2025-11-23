Atelier codage Bibliothèque Valeyre Paris

Découvrir le codage avec le logiciel mBlock et le robot mBot : nous allons apprendre à programmer un robot pour qu’il sache reconnaître des couleurs, interagir avec des obstacles et au final lui faire suivre un parcours simple de notre choix !

Pour les 7-10 ans. Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.

Le mercredi 18 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr