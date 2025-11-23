Atelier codage Bibliothèque Valeyre Paris
Atelier codage Bibliothèque Valeyre Paris mercredi 18 février 2026.
Découvrir le codage avec le logiciel mBlock et le robot mBot : nous allons apprendre à programmer un robot pour qu’il sache reconnaître des couleurs, interagir avec des obstacles et au final lui faire suivre un parcours simple de notre choix !
Pour les 7-10 ans. Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.
Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre
Découvre le codage et programme un robot mBot !
Le mercredi 18 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-18T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-18T18:00:00+01:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr