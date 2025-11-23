ATELIER CODAGE INFORMATIQUE Villemagne-l’Argentière

ATELIER CODAGE INFORMATIQUE

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-12-13 2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21

Ouvert à tous à partir de 10ans, venez vous familiariser avec le codage informatique, et les rêgles de la programmation.

Un samedi par mois à la ludothèque de Villemagne l’Argentière (à côté de l’école).

Information et inscription au 06 52 31 63 23

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 52 31 63 23 ludo.asso34@gmail.com

English :

Open to everyone aged 10 and over, come and learn about computer coding and programming rules.

One Saturday a month at the Villemagne l’Argentière toy library (next to the school).

Information and registration on 06 52 31 63 23

German :

Alle ab 10 Jahren können sich mit der Computercodierung und den Regeln des Programmierens vertraut machen.

Ein Samstag im Monat in der Ludothek von Villemagne l’Argentière (neben der Schule).

Informationen und Anmeldung unter 06 52 31 63 23

Italiano :

Aperto a tutti, a partire dai 10 anni, per imparare il coding e le regole della programmazione.

Un sabato al mese presso la ludoteca di Villemagne l’Argentière (accanto alla scuola).

Informazioni e iscrizioni al numero 06 52 31 63 23

Espanol :

Abierto a todo el mundo a partir de 10 años, venga a conocer la codificación informática y las reglas de la programación.

Un sábado al mes en la ludoteca de Villemagne l’Argentière (junto a la escuela).

Información e inscripciones en el 06 52 31 63 23

