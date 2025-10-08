Atelier code de la route Mairie Huriel
Atelier code de la route Mairie Huriel mercredi 8 octobre 2025.
Atelier code de la route
Mairie 6 place de la Toque Huriel Allier
Tarif : – –
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Vous souhaitez réviser vos connaissances ou vous préparer dans une ambiance conviviale ?
Participez à l’atelier dédié au Code de la route !
Mairie 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr
English :
Would you like to brush up on your driving skills or prepare for the test in a friendly atmosphere?
Join us for a workshop dedicated to the Highway Code!
German :
Sie möchten Ihre Kenntnisse auffrischen oder sich in einer freundlichen Atmosphäre vorbereiten?
Nehmen Sie an einem Workshop teil, der der Straßenverkehrsordnung gewidmet ist!
Italiano :
Volete ripassare le vostre conoscenze o prepararvi all’esame in un’atmosfera amichevole?
Partecipate al workshop sul Codice della Strada!
Espanol :
¿Quiere repasar sus conocimientos o preparar su examen en un ambiente agradable?
Participe en el taller sobre el Código de Circulación
