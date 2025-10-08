Atelier code de la route Mairie Huriel

Atelier code de la route Mairie Huriel mercredi 8 octobre 2025.

Atelier code de la route

Mairie 6 place de la Toque Huriel Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Vous souhaitez réviser vos connaissances ou vous préparer dans une ambiance conviviale ?

Participez à l’atelier dédié au Code de la route !

.

Mairie 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

Would you like to brush up on your driving skills or prepare for the test in a friendly atmosphere?

Join us for a workshop dedicated to the Highway Code!

German :

Sie möchten Ihre Kenntnisse auffrischen oder sich in einer freundlichen Atmosphäre vorbereiten?

Nehmen Sie an einem Workshop teil, der der Straßenverkehrsordnung gewidmet ist!

Italiano :

Volete ripassare le vostre conoscenze o prepararvi all’esame in un’atmosfera amichevole?

Partecipate al workshop sul Codice della Strada!

Espanol :

¿Quiere repasar sus conocimientos o preparar su examen en un ambiente agradable?

Participe en el taller sobre el Código de Circulación

