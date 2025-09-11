Atelier code de la route Salle Brassens Tourouvre au Perche

Atelier code de la route Salle Brassens Tourouvre au Perche jeudi 11 septembre 2025.

Atelier code de la route

Salle Brassens Place saint Laurent en l’île d’Orléans Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-09-11 14:00:00

fin : 2025-09-11 16:00:00

2025-09-11

Atelier ludique sur le code de la route, la sécurité et les panneaux de signalisation. Proposé par le club de l’amitié tourouvraine. Inscription recommandée auprès des membres de l’association. .

Salle Brassens Place saint Laurent en l’île d’Orléans Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36 clubdelamitietourouvraine@gmail.com

