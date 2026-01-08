Atelier Code names Ussel
Atelier Code names Ussel mercredi 21 janvier 2026.
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Gratuit
Envie de passer un bon moment ? venez découvrir Code Names, un jeu d’expression et d’association d’idées à la fois drôle, simple et accessible à tous.
A partager sans modération, en famille ou entre amis, pour le plaisir des amateurs de jeux de mots !
Sur inscriptions auprès du conseiller numérique
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr
