Atelier Coding is Fun ! Sarlatech Sarlat-la-Canéda

Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Dordogne
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
CODING IS FUN !
Atelier découverte du code et de la robotique
Un atelier gratuit pour les enfants de 8 à 12 ans, pour découvrir les bases de la programmation de façon ludique et interactive.
Les participants pourront s’initier au code et à la robotique à travers plusieurs outils pédagogiques Studio Code, BeeBot, OzoBot, M-BOT-2 et Scratch.
Mercredi 25 février 2026
De 15h à 17h
89 avenue de Selves 24200 Sarlat
8 places sur inscription
Atelier animé par Sandrine Rébéna, dirigeante de la plateforme de mathématiques Sacado Académie SarlaTech. .
Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 99 18 sarlatech@ccspn.fr
