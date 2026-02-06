Atelier Coding is Fun ! Sarlatech Sarlat-la-Canéda

Atelier Coding is Fun !

CODING IS FUN !

Atelier découverte du code et de la robotique

Un atelier gratuit pour les enfants de 8 à 12 ans, pour découvrir les bases de la programmation de façon ludique et interactive.

Les participants pourront s’initier au code et à la robotique à travers plusieurs outils pédagogiques Studio Code, BeeBot, OzoBot, M-BOT-2 et Scratch.

Mercredi 25 février 2026

De 15h à 17h

8 places sur inscription

Atelier animé par Sandrine Rébéna, dirigeante de la plateforme de mathématiques Sacado Académie SarlaTech. .

Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 99 18 sarlatech@ccspn.fr

