Atelier Coffee & Glow Willny’s Café Montignac-Lascaux

Découvrez les secrets des plantes médicinales pour apprendre à fabriquer un macérat huileux solarisé et confectionner un baume de soin. Atelier animé par Margherita. Sur réservation.

Découvrez les secrets des plantes médicinales pour apprendre à fabriquer un macérat huileux solarisé et confectionner un baume de soin. Animé par Margherita, productrice de plantes aromatiques et médicinales qui a son jardin à la Madeleine. Une participation de 10€ est demandée, les participant.es pourront consommer des boissons sur place mais il n’y a aucune obligation, l’important est de partager un moment ensemble, apprendre et repartir avec son baume fait maison. .

English : Atelier Coffee & Glow

Discover the secrets of medicinal plants and learn how to make a solarized oily macerate and a skin care balm. Workshop led by Margherita. Reservations required.

German : Atelier Coffee & Glow

Entdecken Sie die Geheimnisse der Heilpflanzen und lernen Sie, wie man ein solarisiertes Ölmazerat herstellt und einen Pflegebalsam anfertigt. Workshop unter der Leitung von Margherita. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Scoprite i segreti delle piante officinali e imparate a realizzare un macerato oleoso solarizzato e un balsamo per la cura della pelle. Laboratorio condotto da Margherita. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier Coffee & Glow

Descubra los secretos de las plantas medicinales y aprenda a elaborar un macerado oleoso solarizado y un bálsamo para el cuidado de la piel. Taller dirigido por Margherita. Es necesario reservar.

