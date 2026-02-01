Atelier Cognac Cigare | Sites remarquables du goût rue Aimé Richard Segonzac

Atelier Cognac Cigare | Sites remarquables du goût

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Les cognacs et les cigares sont deux productions issues de terroirs savamment travaillés, d’une sélection des plants, et d’un assemblage parfaitement maîtrisés après vieillissement.

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com

English : Atelier Cognac Cigare | Sites remarquables du goût

Cognacs and cigars are both the result of skilfully worked terroirs, plant selection and perfectly mastered blending after ageing.

