Atelier collaboratif Fresque du climat – Chartres, 7 juin 2025 10:00, Chartres.

Eure-et-Loir

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-06-07 10:00:00 - 13:00:00

fin : 2025-06-07 13:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Pour les adultes, à partir de 14 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr

English :

Want to take action for the climate, but don’t have the time to become a climatologist? In just 3 hours, the « Climate Fresco » collaborative workshop helps you understand the essentials of climate issues so you can take action.

German :

Sie wollen etwas für das Klima tun, haben aber nicht die Zeit, Klimatologe zu werden? Innerhalb von drei Stunden können Sie im Workshop « Das Klima-Wandbild » die wesentlichen Aspekte des Klimaschutzes verstehen, um selbst aktiv zu werden.

Italiano :

Volete agire per il clima ma non avete il tempo di diventare climatologi? In sole 3 ore, il workshop collaborativo « Climate Fresco » vi aiuterà a comprendere gli elementi essenziali delle questioni climatiche per poter agire.

Espanol :

¿Quieres actuar por el clima pero no tienes tiempo para convertirte en climatólogo? En sólo 3 horas, el taller colaborativo « Clima Fresco » te ayudará a comprender lo esencial de los problemas climáticos para que puedas pasar a la acción.

