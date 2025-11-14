Atelier Collage 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 14:00 – 16:00

Gratuit : non 25€ Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

Offrez-vous une véritable pause créative ! Connectez-vous avec vos émotions de manière visuelle et intuitive.Laissez vos émotions et votre créativité s’exprimer à travers un voyage intérieur guidé par l’Infirmière Littéraire.C’est l’invitation idéale pour ralentir, se recentrer et libérer votre créativité.Zéro expérience artistique requise ! L’objectif : l’expression personnelle et le lâcher-prise.Matériel entièrement fourni. Venez les mains libres, avec la seule envie de créer.Céline Minair, l’infirmière littéraire

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-collage